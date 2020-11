Steenrijke evangelische voorganger vlucht naar geboorteland Malawi

Pretoria

De Zuid-Afrikaanse politie heeft maandag een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de steenrijke evangelische voorganger Shepherd Bushiri. Hij was op borgtocht vrijgelaten in afwachting van een proces wegens witwassen van geld en fraude, maar wist te ontvluchten naar zijn geboorteland, Malawi. Het zou gaan om een bedrag van omgerekend ruim 5,5 miljoen euro. Bushiri, die ook wel 'de profeet' wordt genoemd, stichtte in Pretoria de Enlightened Christian Gathering, een evangelische kerk die veel bezoekers trekt. De populaire voorganger claimt mensen te hebben genezen van aids en blindheid. Ook zou hij een keer in de lucht hebben gelopen. Deze 'wonderen' zijn nooit bewezen, tekent de BBC erbij aan. Hij wordt ervan beschu..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .