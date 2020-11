Aanbidden met de Vroege Kerk

Apeldoorn

De nadruk die in evangelische kring op lofzang en aanbidding wordt gelegd, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het laat misschien wel zien dat er tijdens de Reformatie een tekort is ontstaan, zegt Marten van Willigen, bijzonder hoogleraar bijbeluitleg Vroege Kerk aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). ‘De reformatoren wilden alleen psalmen zingen, omdat die direct terug te voeren zijn op de Bijbel. Heel begrijpelijk. Maar de hymnen werden daardoor niet langer gebruikt.’ Een duidelijk gemis, vindt Van Willigen. ‘De lofzang heeft in het Nieuwe Testament al een belangrijke plaats ingenomen.’ Dat geldt ook voor de gezongen hymnen, de lofliederen van de Vroege Kerk, in de eerste vijf eeuwen na Chr..

