Dat ook gemeenteleden in reformatorische kring de dominee tegenwoordig begroeten met 'hoi' in plaats van met 'goedemorgen' geeft aan dat het aanzien van de dominee niet meer is als vroeger, schrijft dominee Wim Silfhout uit Capelle aan den IJssel in De Saambinder, het weekblad van de Gereformeerde Gemeenten. In het blad gaat hij in op een campagne onder de vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerden die als doel heeft ‘de toegevoegde waarde van predikanten in beeld te brengen en hun imago te versterken’. Silfhout betwijfelt of zo’n campagne helpt. ‘Spreken over het imago van de predikant miskent ten diepste de inhoud van het ambt. Het woord imago klinkt ongeestelijk.’ Een predikant moe..

