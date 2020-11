Kerk bouwen in Egypte mag, maar duurt jaren

Officieel is het sinds enkele jaren gemakkelijker om een kerk te bouwen of te legaliseren in Egypte. Maar het proces verloopt uiterst traag. 'Het duurt nog negen jaar voordat alle kerken een simpele vergunning hebben.'

Caïro

Christenen in Egypte hebben al decennia een erg moeizame relatie met de overheid als het gaat over de bouw en legalisatie van kerken. Slechts een paar kerken per jaar kregen officiële toestemming van de overheid om diensten te houden, vele kerken beschikken daardoor niet over de juiste papieren. In 2016 werd een nieuwe wet voor kerkbouw ingevoerd, waarmee nieuwe kerken makkelijker een vergunning kunnen krijgen en bestaande kerken zonder licentie deze relatief snel kunnen bemachtigen.

Volgens de wet zijn gouverneurs in provincies verantwoordelijk voor het geven van de toestemmingen voor de bouw van kerken en moet er binnen vier maanden gereageerd worden op verzoeken. Bij het uitblijven van een reactie, betekent dat volgens d..

