Almatine Leene is de nieuwe Theoloog des Vaderlands: ‘Kerken mogen meer uit hun schulp kruipen’

Almatine Leene, de eerste vrouwelijke vrijgemaakte dominee, is gekozen tot nieuwe Theoloog des Vaderlands. ‘In Zuid-Afrika zijn de meeste kerken 24 uur per dag open, en niet alleen op zondag.’

Almatine Leene in het kerkgebouw van Hattem-Noord, waar ze predikant is.

Hattem

In het leven van Almatine Leene (36) rijgen de hoogtepunten zich dit jaar aan elkaar. In juni werden zij en haar man de trotse ouders van hun derde kind, een zoon. Een half uur voor de geboorte kreeg zij een beroep van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt van Hattem-Noord, De Open Poort. Enkele weken geleden verhuisde het gezin van Zuid-Afrika, waar zij predikant was van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Stellenbosch, naar Nederland. Vorige week zondag werd Leene bevestigd als eerste vrouwelijke predikant binnen haar kerkgenootschap en doopte zij haar eigen kind.

Als Theoloog des Vaderlands is ze de opvolger van migrantenpastor Samuel Lee die de eretitel het afgelopen jaar mocht voeren. ‘Ik voel me een zeer gezegend mens dat ik mijn ..

