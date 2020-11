Dick Couvée neemt afscheid van Pauluskerk: ‘Draag elke minuut bij aan een betere samenleving’

Het zijn die ogenschijnlijk kleine momenten waar Dick Couvée het voor doet. Een paar weken geleden brachten ze weer eens iemand binnen die onder het bloed zat, de ogen neergeslagen, ‘neergetramd’, zoals Couvée het zegt. ‘Zo’n man lappen we dan weer op. Geleidelijk aan komt er in de ogen van zo’n mens weer iets van vrolijkheid en licht. De Bijbel in een notendop. Iemand weer zien opbloeien, dat is genade.’

Couvée (66) trok vrijdag voor de laatste keer de deur van de Pauluskerk achter zich dicht. Hij gaat met emeritaat, na 12,5 jaar als predikant-directeur van de misschien wel bekendste kerk van Nederland. Het afscheid valt hem zwaar. ‘Het doet pijn om deze plek te verlaten. Maar mijn energie wordt eindig. Het is goed om het over te dragen ..

