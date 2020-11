‘Alle dingen nieuw’ van Erik Borgman is het beste theologische boek

Hilversum

De jury, bestaande uit theologierecensenten van dagblad Trouw en het Nederlands Dagblad, noemt het boek van Borgman ‘ambitieus en bijna hoogmoedig’, hoewel de Tilburgse hoogleraar er tegelijk een uiterst ‘nederige’ theologie in presenteert. Want – zo vraagt Borgman zich af – hoe kan de christelijke traditie, helemaal naar de marge gedrongen in deze geseculariseerde tijd, vandaag nog over God spreken? ‘We dachten dat we iets hadden, maar het is allemaal ingestort’, zei Borgman eerder daarover. ‘Maar dan komt er iemand van de andere kant, die laat zien hoe God bij ons aanwezig is.’ Zelfs als er in een samenleving niets religieus meer over is, is er altijd nog het verlangen. Daarin laat God zich zien, meent Borgman.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .