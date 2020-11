Christenen in St. Albert, Canada beseffen dat ze in welvaart leven: ‘Ook met corona blijven we een bevoorrecht land’

Als er een beleefd volk is, dan zijn het de Canadezen wel. Maar ook in St. Albert houdt corona huis. ‘Mensen mijden elkaar, tegen hun zin. Voor het eerst is de sfeer hier soms chagrijnig.’

Twee grote voormalige graansilo’s in St. Albert zijn nu een museum. De oudste is van 1906. Dankzij de komst van een spoorlijn kon graan uit dit gebied naar de grote steden worden vervoerd.

St. Albert, in de Canadese provincie Alberta, telt 65.000 inwoners en ‘iets van veertig kerken, geloof ik’, zegt Tony Maan, wiens ouders in 1954 emigreerden. Hij is er sinds drie jaar predikant van de Christian Reformed Church, zeg maar de PKN in het land van de Maple Leaf. Met MaryAnn kreeg hij vier kinderen en twaalf kleinkinderen. ‘De jongste is een meisje van drie en ik geloof niet dat er nog veel bijkomen.’

Maan gaat voor in een gemeente van tegen de driehonderd mensen. ‘We zijn relatief jong en ik moet toegeven, welvarend. Veel mensen hebben een eigen bedrijf. Al is niet iedereen streng in de leer, de werkethiek is bij alle afstammelingen en erven van Calvijn blijven hangen.’ De gemeente doet veel. Er is een jaarlijks gebedsontbijt,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .