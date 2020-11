Hillsong start een onafhankelijk onderzoek naar Hillsong New York na ontslag Carl Lentz

New York

Het onderzoek komt er naar aanleiding van het ontslag van Carl Lentz, pastor van de kerk in New York. Hij werd begin deze maand uit zijn functie gezet wegens ‘moreel falen’. Een dag nadat de kerk zijn ontslag bekendmaakte, schreef Lentz op Instagram dat hij ontrouw is geweest in zijn huwelijk. In dat bericht zegt hij de verantwoordelijkheid voor zijn misstappen. ‘Het spijt me dat ik het vertrouwen heb geschonden van de mensen die we graag dienen. Ik begrijp dat dit nieuws voor hen erg moeilijk en verwarrend kan zijn om te horen en te verwerken’, aldus Lentz.

