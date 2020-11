Broeders van Taizé bakken koekjes van eigen deeg

De oecumenische kloostergemeenschap van Taizé (Frankrijk) aanvaardt geen giften en leeft van de verkoop van wat de broeders zelf produceren. Maar voor die verkoop is Taizé veelal afhankelijk van wat in de eigen winkel wordt verkocht. Omdat er door de tweede Franse lockdown geen bezoekers meer zijn is de gemeenschap een paar dagen geleden via internet begonnen met de verkoop van ‘Les carrés de Taizé’ (de vierkantjes van Taizé), vertelt broeder Jasper.