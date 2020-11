Landingsbaan MAF in Myanmar komend voorjaar klaar

De christelijke hulporganisatie MAF werkt in het zuidwesten van Myanmar aan de aanleg van een landingsbaan. De nieuwe baan kan naar verwachting in april 2021 in gebruik worden genomen.

Luchtfoto van de landingsbaan in aanleg, in een afgelegen provincie van Myanmar. (beeld MAF International)

MAF heeft in de afgelopen jaar ruim honderd landingsbanen voor kleine vliegtuigen aangelegd, maar dit is het grootste project tot nu toe. Het gaat om een geasfalteerde baan van 750 meter lang en 15 meter breed in afgelegen, bergachtig gebied. Om de baan op een bergrug zo vlak mogelijk te leggen, moeten grote hoeveelheden grond worden verplaatst.

Het project vindt plaats in Chin State, volgens MAF een arme, afgelegen provincie met een minimale gezondheidszorg. In het regenseizoen is het gebied van de buitenwereld..

