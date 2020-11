Gereformeerde kerken belijden bijna allemaal schuld

Gereformeerde kerkgenootschappen bieden in navolging van de Protestantse Kerk excuses aan voor hun nalatigheid ten opzichte van het Joodse volk in de Tweede Wereldoorlog. De Gereformeerde Gemeenten doen niet mee. Dat heeft niets te maken met de rol van dominee Kersten, zegt het kerkverband.

Bijna alle gereformeerde kerken belijden schuld over hun nalatigheid richting de Joodse gemeenschap in de oorlog.

Den Haag

Afgelopen zondag bood scriba René de Reuver namens de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een schuldbelijdenis aan voor de nalatigheid van de kerken ten opzichte van de Joodse gemeenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Komende zondag doet een aantal andere kerkgenootschappen hetzelfde. Hadden ze dat niet samen kunnen doen?

ambassadeur

Het initiatief voor deze schuldbelijdenis ligt bij de Christelijke Gereformeerde Kerken, waarvoor De Boer predikant is. ‘Maar toen we hierover spraken hadden we al snel het idee: dit moeten we breder trekken.’ Daardoor hebben de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Hersteld Hervormde Kerk en opvallend genoeg de Gereformeerde Bond binnen de PKN z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .