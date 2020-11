Kerkenraadsvoorzitter ging zijn boekje niet te buiten als arts

De voorzitter van de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Dordrecht heeft zijn status als arts niet misbruikt in een persoonlijk conflict met een gemeentelid. Dat bepaalde het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag dinsdag.

Den Haag

Een gemeentelid had een klacht ingediend bij het tuchtcollege omdat ze vond dat hij haar onjuist en ongevraagd gediagnosticeerd had, terwijl er geen arts-patiëntrelatie tussen hen bestond. De vrouw is al jaren in conflict met de kerkenraad en de voorzitter. In 2018 spande ze een rechtszaak aan om inzage te krijgen in interne documenten van de kerkenraad die ook over haar gingen. De rechter gaf haar toen voor een aantal documenten gelijk.

In die documenten, voornamelijk brieven, las de vrouw onder andere dat de kerkenraadsvoorzitter zich afvroeg of zij misschien narcistisch was, dat hij haar ged..

