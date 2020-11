Overheidsbeperkingen op godsdiensten nemen toe, ook in liberale democratieën

In juli vorig jaar sprak de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo de tweede bijeenkomst van de 'Ministerial to Advance Religious Freedom' toe, in Washington, D.C.

Washington

Het publiek kunnen belijden en uitoefenen van religie had het meeste te lijden in Aziatische landen en in de regio’s Midden-Oosten en Noord-Afrika, stelt het gerenommeerde Amerikaanse onderzoeksbureau. Tegenover de beperkingen staat een juist minder vijandige houding tegenover godsdienst en gelovigen in de sociale context, het publiek domein, de maatschappij, concludeert Pew.

Op een schaal van een tot tien stegen de overheidsbeperkingen op religie van 1.8 naar 2.9. Vooral Aziatische landen kregen te maken met een strenger overheidsbeleid. Per jaar komt er na een plotselinge scherpe daling ongeveer een tiende punt bij. Dat lijkt laag en gelijkmatig, maar Pew tekent aan dat juist in de laatst gemeten jaren 2017 en 2018 sprake is v..

