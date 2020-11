Franse Raad van State wijst verzoek om kerkdiensten toe te staan af

Parijs

Frankrijk bevindt zich ‘in een uitzonderlijk gevaarlijke situatie’, vindt de dienstdoende rechter. Bovendien oordeelde hij – afgaande op via internet gestreamde video’s – dat het protocol van de bisschoppen niet voldoende wordt geüpdatet en in de praktijk niet voldoende wordt nageleefd. Bovendien is er sprake van ‘een ouder en dus kwetsbaarder publiek’. De Franse bisschoppen hebben priesters en gelovigen opgeroepen het besluit te respecteren en gaan verder in gesprek met de regering. <

