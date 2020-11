Architect Ron Verduijn ruimt in het Ouderlingen{blad} voor ouderlingen en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland enkele mythes over protestantse kerkgebouwen op. Een ervan is dat kerken heilige huisjes zijn. Ze moeten onaangeroerd blijven omdat ze vaak monumenten zijn. Niets is zo veranderlijk als een monument, zegt Verduijn.

Zo heeft de Reformatie de 'grootste herbestemming van kerkgebouwen ooit teweeggebracht'. Met gevoel voor understatement schrijft hij dat de kerken in die tijd 'grondig veranderd' werden om de praktische woordverkondiging mogelijk te maken.

In de eeuwen erna was het kerkgebouw vaak een overdekt plein, waar gehandeld werd, gepreekt en begraven. 'Ook van de kerkbanken wordt vaak ge..

