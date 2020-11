PKN belijdt schuld tegenover Joden: ‘Verzet werd nauwelijks door de kerk gesteund’

De Protestantse Kerk heeft zondagmiddag schuld beleden voor haar aandeel in het antisemitisme voor en tijdens de oorlog. Werd het tijd, of was het onnodige kerkelijke zelfkastijding?

Amsterdam

Het Centraal Joods overleg, de koepel van Joodse organisaties in Nederland, is ‘blij’ met de schuldbelijdenis van de Protestantse Kerk. Voorzitter Eddo Verdoner begrijpt waarom de kerk er pas nu mee komt: ‘Vlak na de oorlog zitten dezelfde mensen er nog die de foute beslissingen namen. De generatie daarna zegt: ik wil mijn vader niet afvallen. Zo wordt het verleden steeds weggedrukt. Het is tragisch dat zo’n verklaring er dan komt als de meeste mensen die het aangaat, niet meer leven.’

De kerk heeft ‘mede de voedingsbodem bereid waarin het zaad van antisemitisme en haat kon groeien’, zei de protestantse kerkleider René de Reuver. ‘Eeuwenlang werd de kloof in stand gehouden die later de Joden in de samenleving dusdanig kon isolere..

