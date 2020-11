Biden erft een gifbelt die vooral moreel is en daarom hardnekkig

Zaterdagmiddag was het duidelijk: Joe Biden wordt de 46e president van de Verenigde Staten. De niet meer omkeerbare winst in de staat Pennsylvania gaf de doorslag.

Wilmington

Biden kwam ermee op 290 kiesmannen, twintig meer dan de vereiste meerderheid. De winst was vier dagen na het sluiten van de stembussen in Amerika onaantastbaar geworden en kan groter worden na de eventuele hertelling in Georgia en de uitslagen in North Carolina en Alaska. Alleen die laatste staten zijn voor Trump, zodat de einduitslag mogelijk 306 kiesmannen voor Biden en 232 voor Trump is. Biden heeft hoe dan ook de ‘popular vote’ gewonnen met bijna vier miljoen stemmen meer dan Trump.

Toch is er bij een uiteindelijk afgetekende overwinning weinig reden voor triomfantelijke reacties. Biden was dan ook zo verstandig te spreken in termen van dankbaarheid en zich vereerd voelen. Het enthousiasme was wat luidruchtiger bij..

