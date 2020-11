Open Doors-dag dit jaar via livestreams online te volgen: ‘God is erbij’

Harderwijk

‘Door alles heen, Heer, kijk ik naar U. U geeft rust in mij’, klinkt het openingslied vanaf het podium op de Open Doors-dag. De band van Marcel Zimmer speelt en zingt vandaag niet voor een volle zaal maar voor 65 lege stoelen en een heel aantal camera’s. De Open Doors-dag is dit jaar via twee livestreams van tweeënhalf uur te volgen via de website, Facebook en YouTube. De enige witte stoel in de zaal is voor de kijkers thuis, vertelt spreker Ron van der Spoel als hij de virtuele bezoekers welkom heet. ‘Ik wil je uitnodigen om in gedachten op die stoel te gaan zitten. Beleef het mee, doe het mee, zing mee en bid mee. Zo zijn we met elkaar verbonden.’

Dit jaar bestaat Open Doors 65 jaar en hoewel het jubileum niet gevierd kan word..

