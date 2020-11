Zegen onze leiders

Rooms-Katholiek in Middelburg: ‘Als we niks doen, doet de laatste gelovige in 2030 het licht uit’

Ook in Middelburg loopt de kerkgang terug. Maar twee kerken in het centrum weigeren het licht uit te doen. ‘Voor hedendaagse zoekende mensen is bij ons veel te ontdekken.’ Daarvoor is – op de Zeeuwse klei – geduld nodig.