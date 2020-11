Almatine Leene: Excuus aan vrijgemaakte vrouwen zou kerk sieren

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt doen er goed aan in gesprek te gaan met vrouwen die zich in het verleden gedwongen voelden naar een andere kerk over te stappen omdat zij geen predikant konden worden. ‘Een excuus daarbij is nooit verkeerd, denk ik.’

Hattem

Dat zegt Almatine Leene (36) die zondag wordt bevestigd als eerste vrouwelijke predikant binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dat gebeurt in de gemeente van Hattem-Noord, De Open Poort. Volgende week zondag vindt de intrede en bevestiging plaats van haar nieuwe collega, kandidaat Jasper Bosman.

Volgens Leene is het goed als een commissie of een aantal mensen ‘vanuit de synode’ het gesprek aangaat met vrouwen die hun roeping om predikant te worden niet konden volgen bij de vrijgemaakt-gereformeerden. Eerst luisteren naar hun verhalen, is haar advies. ‘Een excuus aanbieden daarbij is nooit verkeerd denk ik’, zegt Leene in het Nederlands Dagblad. Ze vindt dat binnen de ..

