Bedenker Ranglijst Christenvervolging bezorgd: geweld tegen christenen neemt toe en verhardt

De jaarlijkse Open Doorsdag, die elk jaar duizenden bezoekers trekt, vindt zaterdag digitaal plaats. De bedenker van de Ranglijst Christenvervolging is een van de sprekers. Hij maakt zich ernstig zorgen over de situatie op het Afrikaanse continent.

De Open Doorsdag 2019 in Utrecht trok ruim achtduizend bezoekers.

Ermelo

Hij is het brein achter de Ranglijst Christenvervolging, maakte meer dan vijfhonderd reizen naar alle uithoeken van de wereld en werkt al 35 jaar bij Open Doors International, de organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Maar zijn identiteit is een zorgvuldig bewaard geheim. Ook vandaag, als hij geïnterviewd wordt tijden de online Open Doorsdag komt hij onherkenbaar in beeld.

De organisatie waarvoor hij werkt richt zich op de vervolgde kerk. ‘Daardoor heb je de neiging altijd de vinger te leggen op de ontwikkelingen waar we zorgen over hebben’, zegt hij. Maar Da Silva ziet ook hoopvolle bewegingen. ‘Buiten Europa groeit de christelijke kerk. Wij zijn de eerste generatie in de geschiedenis van het christendom die meemaakt..

