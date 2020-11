De elfde editie van The Passion wordt gehouden in Roermond. Dat heeft KRO-NCRV vrijdag bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat The Passion ‘beneden de rivieren’ wordt gehouden.

De muzikale paasvertelling vindt plaats op Witte Donderdag 1 april op het Munsterplein in het centrum van Roermond en is live te volgen via NPO 1. De omroep nam de productie dit jaar over van de EO.

‘Hoe The Passion in Roermond er exact uit gaat zien weten we nog niet’, aldus wethouder Angely Waajen van Roermond, ‘maar dit zou weleens de meest indrukwekkende editie ooit kunnen gaan worden in een tijd waar zoveel behoefte is aan een verhaal van hoop en perspectief.’

In voorgaande jaren was The Passion te zien in onder andere Rotterdam, Leeuwarden, Enschede en Amersfoort. In april van dit jaar werd de paasvertelling ten gevolge van de corona-maatregelen uitgezonden vanuit het Mediapark in Hilversum met Johnny de Mol als verteller en trok het..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .