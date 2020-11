was Abraham Kuyper, die zondag honderd jaar geleden overleed, wellicht nooit aan zijn bijnaam gekomen: ‘Abraham de Geweldige’. Daarin vermengt respect zich met iets vileins. Hij komt van politiek tekenaar Albert Hahn, een socialist - bepaald geen medestander. Maar minister-president, schrijver, hoofdredacteur, kerkleider - niemand kon om hem heen. In eigen kring werd hij al kort na zijn sterven heiligverklaard - het is dat gereformeerden daar geen formele procedure voor hebben. Maar al snel volgden de crisisjaren, de oorlog, de Vrijmaking, de jaren zestig. Zijn geestelijke erfgenamen zwoeren hun geloof af - of kozen Marx in plaats van Kuyper als kerkvader - of ze liepen weg uit de schaduw van ‘de Geweldige’, omdat die voor hen te veel zonlicht wegnam - theologisch en spiritueel. Vandaag lijkt Kuyper een schim uit een andere wereld - veel te gereformeerd, te massief, te zeker van achterhaalde zaken.