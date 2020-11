De ambassadeur is erbij, maar bidt niet mee

De ambassadeurs van Frankrijk en Oostenrijk sluiten vandaag aan bij het maandelijkse vredesgebed in Den Haag, dat dit keer in het teken staat van de aanslagen in verschillende steden in hun landen. Parochievicaris Ad van der Helm, voorzitter van de Haagse Gemeenschap van Kerken, nodigde de ambassadeurs uit voor het oecumenische gebed.