Carl Lentz, Hillsongpastor van Justin Bieber, ontslagen wegens ‘moreel falen’

Carl Lentz, pastor van de grote Hillsong kerk in New York, is uit zijn functie gezet wegens ‘moreel falen’.

New York

Dat laat Brian Houston, de Australische oprichter van Hillsong weten in een verklaring op de website van de internationale megakerk. Volgens Houston is Lentz ontslagen na onenigheid over leiderschap en schending van vertrouwen. Daarbij werd onlangs bekend dat Lentz ‘morele misstappen’ zou hebben begaan. Carl Lentz stichtte samen met Joel Houston, de zoon van, in 2010 de New Yorkse tak van de Hillsong kerk. Hij groeide uit tot een ‘celebrity pastor’. Lentz geniet bekendheid omdat hij zanger Justin Bieber heeft gedoopt in de badkuip van een Amerikaanse basketbalspeler. Lentz sprak zich jarenlang uit tegen racisme en deelde daar veel over op Instagram. Zijn activiteit op het sociale mediakanaal stopte in september abrupt. Houston sc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .