Orde van Malta poogt uit langdurige crisis te kruipen door verkiezing van nieuwe grootmeester

Het is zowel een middeleeuwse religieuze ridderorde, een onafhankelijke staat – weliswaar zonder grondgebied maar met eigen munten, postzegels en diplomatieke betrekkingen met meer dan 100 landen – en een gigantische wereldwijde hulporganisatie. Maar sinds 2016 is de Orde van Malta verwikkeld in een grote interne crisis, die maar niet lijkt op te houden. Dit weekend volgt het volgende hoofdstuk van het feuilleton.

(beeld epa / order of malta press office)

Kardinaal Angelo Becciu (uiterst links) en Alfred von Boeselager (midden) bij het afleggen van de eed van de voormalige grootmeester van de Orde van Malta, Fra' Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto (rechts) op 30 april 2017. Dalla Torre stierf een jaar later op 29 april.

Rome

De interne crisis bij de Orde van Malta kan niet voortduren vindt men bij de orde in Rome. Dus moet er dit weekend koste wat kost in Rome een nieuwe grootmeester gekozen worden – als opvolger van de in april 2018 gestorven Italiaan Giacomo Dalla Torre – Italiaanse coronamaatregelen en stijgende infecties ten spijt.

De voormalige grootmeester Matthew Festing probeerde de verkiezing nog te voorkomen. Hij opperde in een brief dat de zitting en de verkiezing van een nieuwe leider door de leden uit Argentinië, Peru, de Verenigde Staten, Libanon, Engeland, Frankrijk, Zweden, Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Polen, België en Zwitserland verschoven moet worden of online moet plaatsvinden.

De woordvoerder van de Orde van Malta wees h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .