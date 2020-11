Geen humor in de Bijbel?

Zou er werkelijk zo weinig humor in de Bijbel staan, zoals Adrian Verbree concludeert? (Nederlands Dagblad 31 oktober). Of gaan we er te makkelijk van uit dat elke tittel en jota serieus en plechtig bedoeld is? Iedereen die appt of mailt weet hoe nuttig smily’s kunnen zijn om aan te duiden of iets serieus of grappig, humoristisch of kwaad bedoeld is. In de grondtekst van de Bijbel zijn echter geen verduidelijkende leestekens niet te vinden.