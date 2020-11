Steenhouwer liet ‘glimlachend’ een selfie achter in de twaalfde eeuw

In de kathedraal van Santiago de Compostella is een wel heel bijzondere selfie ontdekt. Een van de steenhouwers die meewerkte aan de middeleeuwse kerk, heeft een stenen beeld van zichzelf achtergelaten. Dat ontdekte de Britse kunsthistorica Jennifer Alexander. Britse media melden dat Alexander bezig was met een ‘steen-voor-steen-analyse’ van de kathedraal in het noordwesten van Spanje toen ze het zelfportret ontdekte.