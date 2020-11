Zo reageren buitenlandse kerken in Europa op de lockdowns

De Nederlandse kerken wordt door de overheid nog steeds geadviseerd om met maximaal dertig mensen samen te komen. In meerdere Europese landen mag vanwege lockdowns niemand de vieringen bijwonen. Dat valt lang niet bij alle kerkleiders in goede aarde.

Amersfoort

De vieringen van kerken in het Verenigd Koninkrijk zijn vanaf donderdag weer verboden terrein voor gelovigen, nu het land net als eerder dit jaar in lockdown gaat. De rooms-katholieke bisschoppen van Engeland zijn het hier niet mee eens en vragen de regering ‘bewijs te leveren dat het stoppen van openbare kerkdiensten rechtvaardigt’. In maart steunden de bisschoppen de lockdown juist, omdat toen nog niet duidelijk was welke rol religieuze bijeenkomsten speelden in de verspreiding van het coronavirus.

Een lockdown brengt ‘ontberingen, nood en lijden voor velen’, schrijven kardinaal Vincent Nichols (Westminster) en aartsbisschop Malcolm McMahon (Liverpool), en zij wijzen op de maatregelen die de bisdommen en parochies hebben genom..

