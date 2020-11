Jerry Falwell klaagt Liberty University aan

Lynchburg

Jerry Falwell klaagt de evangelicale Liberty University aan voor het schenden van zijn reputatie. Falwell nam op 25 augustus ontslag als bestuursvoorzitter, nadat hij eerder op Instagram een foto had geplaatst waarin hij een arm om de assistente van zijn vrouw Becki had en beiden hun broek ontknoopten en buiken toonden. De onderwijsinstelling zag dit als een seksuele zonde en dwong Falwell min of meer om af te treden. Na zijn aftreden kwamen er ook klachten over zelfverrijking aan het licht. De Liberty University werd in 1971 mede opgericht door de vader van Falwell. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .