Kerk uit vierde eeuw in Turkije te koop voor 737.000 euro

Een kerk uit de vierde eeuw op de grens tussen Turkije en Syrië staat te koop voor een bedrag van 737.000 euro. In de toekomst moet het wellicht een toeristische bestemming krijgen.

Advertentie bij een Turkse makelaar waar de kerk te koop wordt aangeboden. De prijs is al van 12 miljoen naar 7,25 miljoen Turkse Lira teruggebracht, dat is ongeveer 737.000 euro. (beeld nd)