Orthodoxe rabbijnen: stem Trump

Amersfoort

De religieuze leiders baseren hun endorsement voornamelijk op Trumps omgang met Iran. De Amerikaanse president stapte uit de Irandeal, een internationaal akkoord over het atoomprogramma van Iran. Volgens de rabbijnen is dat land uit op de vernietiging van de staat Israël en was de overeenkomst met het land ‘de grootste bedreiging voor wereldvrede’.

Het is daarom voor Israëls veiligheid van het grootste belang dat Amerikanen op Donald Trump stemmen, schrijven de rabbijnen in een open brief. ‘Voor jullie is het slechts een stembiljet, voor ons is het een zaak van leven en dood.’

Naar schatting stemt ongeveer driekwart van Amerikaanse Joden op de Democratische kandidaat Joe Biden. Binnen die groep g..

