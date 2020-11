Orthodoxe joden willen van bijnaam ‘ultra’ af

Orthodoxe joden in de Verenigde Staten willen niet meer ‘ultra’ genoemd worden, want dat heeft te veel de klank van fanatisme.

New York

De Coalition for Jewish Values (CJV), die meer dan 1500 traditionele rabbijnen vertegenwoordigt, heeft het ‘Ultra Initiative’ afgekondigd, een poging om zowel joodse als seculiere media en anderen ertoe aan te zetten het gebruik van die term af te schaffen. Volgens Yaakov Menken van de CJV is het woord afkeurend en een vooroordeel. Het is genoeg de Haredi te omschrijven als een traditioneel orthodoxe joodse gemeenschap, noteerde het katholieke persagentschap Religion News Service.

Het haredisch jodendom wordt vaak omschreven met de minder politiek correcte naam ultraorthodox, om een van de twee hoofdrichtingen binnen het orthodoxe jodendom aan te duiden. De andere richting is het modern-orthodoxe jodendom, ma..

