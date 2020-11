Eric Metaxas vast en bidt voor winst van Trump. ‘Joe Biden als president is erger dan horror’

De Amerikaanse evangelicale radiohost Eric Metaxas schreef veelgelezen boeken over Bonhoeffer, Wilberforce en Luther. Maar nu zet hij zich vrijwel alleen nog maar in voor Trump, die hij bijna als een buitenaardse verlosser ziet. ‘Joe Biden als president is erger dan horror.’

New York

Om de boodschap van Eric Metaxas kort en krachtig samen te vatten: Amerikaanse christenen die niet op de zittende president Donald Trump stemmen, begaan een onvergeeflijke zonde. Waar zelfs behoudende kerken geen, of net geen openlijk stemadvies gaven, doet schrijver, podcast maker en radiopresentator Metaxas dat wel. ‘Joe Biden als president is erger dan horror, het is het eind van Amerika zoals we dat kennen. De macht valt toe aan een cultureel marxist, abortus wordt tot de negende maand mogelijk en economisch maken we een duikvlucht vergeleken waarbij Venezuela een paradijs zal lijken.’

Om dat te voorkomen neemt Eric Metaxas met zijn vrouw Susanna en tientallen ‘topdogs’ uit de wereld van de evangelicals nu deel aan een nationa..

