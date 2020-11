Moordpoging op orthodoxe priester in Lyon mogelijk resultaat van intern-orthodox conflict

De aanslag op een 52-jarige priester in Lyon is ogenschijnlijk geen gevolg van moslimterrorisme. Een voormalige monnik met banden met een rechts-nationalistische partij is door de Franse politie gehoord.

Lyon

De Grieks-Orthodoxe aartspriester Nikolaos Kakavelakis, gehuwd en vader van drie kinderen, raakte zaterdagmiddag zwaargewond door twee schoten met een afgezaagd jachtgeweer op het moment dat hij zijn kerk in Lyon wilde sluiten. Hij ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis. De priester, die wordt betaald door het Griekse ministerie van Onderwijs en Eredienst, werkte sinds 2012 in Lyon en zou binnen enkele dagen naar Griekenland terugkeren.

Omdat de moordpoging drie dagen na de terroristische moord op drie katholieke gelovigen in een kerk te Nice plaatsvond en twee weken na de moord op de Franse leraar Samuel Paty, dachten velen aan een islamitisch motief. Zo noemde de Grieks-Orthodoxe aartsbisschop Hieronymus van Athene h..

