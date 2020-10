Eenheid met christelijk-gereformeerden verder weg dan ooit voor GKV en NGK die op weg zijn naar hereniging

Kampen

Aan de ene kant oecumenische lente in contacten met de Protestantse Kerk in Nederland en de voortgezette Gereformeerde Kerken (vGKN). Aan de andere kant oecumenische vrieskou in de relatie met de christelijk-gereformeerden en hersteld-hervormden.

De bespreking van het dossier eenheid met andere kerken zaterdag op een gezamenlijke vergadering van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) liet twee lijnen in het kerkelijke landschap zien. De vergadering, de eerste in een reeks, zou al in september zijn gehouden, ware het niet dat de tweede coronagolf zand in de synodemachine strooide. Voor het eerst vergaderden de afgevaardigden van be..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .