Hoe een herder zover kan komen dat hij zijn schapen opeet

Voorgangers in de kerk zijn aangesteld om herder te zijn. Maar in de Bijbel wordt al gewaarschuwd voor herders die vooral voor zichzelf zorgen en de schapen hard en wreed behandelen. Dat gebeurt ook vandaag: een verkeerd gebruik van macht kan van een herder een wolf maken.

De verleiding van de macht - zowel van individuen als van organisaties - is een verhaal zo oud als de wereld. Binnen de kerk is er voor misbruik van macht en gezag een vernietigende prijs betaald - gebroken levens en gebroken

gemeenten.

Maar wat is macht nu eigenlijk en hoe werkt het? Daar wordt nog weinig bij stilgestaan en ook weinig onderzoek naar gedaan. Hoe komt het dat voorgangers en kerkelijk werkers in hun kudde soms slachtoffers maken? Psycholoog Diane Langberg schreef het boek Redeeming Power: Understanding Authority and Abuse in the Church. Daarin brengt ze bijeen wat zij in tientallen jaren aan ervaring heeft opgedaan met het begeleiden van kerkelijke voorgangers en van ‘overlevers’ van een misbruiktrauma.

Het woord ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .