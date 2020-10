‘Door te bidden belijd ik dat God er boven staat'

Migrantenkerken organiseren komende week een nationale week van gebed tegen de verspreiding en de gevolgen van het coronavirus . Ook de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie ondersteunen het initiatief. Rick Wan (53), pastor van de Chinese CAMA-gemeente in Amsterdam, is een van de deelnemers.

Amsterdam

Waarom doet u mee aan deze nationale gebedsweek?

‘Het virus treft iedereen, mensen in Nederland en overal ter wereld. Het virus beïnvloedt alles en de gevolgen voor de maatschappij en voor onszelf zijn enorm. Daarom vind ik het belangrijk ons als christenen samen tot God te richten, ongeacht de taal die we spreken of de kerkelijke stroming waartoe we behoren. Bidden samen met andere christenen helpt om eenheid en verbondenheid te ervaren. Door te bidden belijden we dat God overal boven staat, ook boven het coronavirus.’

Op welke manier is uw CAMA-gemeente getroffen door de coronacrisis?

‘Vlak nadat de eerste besmettingen in Nederland werden gemeld hebben wij de huur van ons kerkgebouw al opgezegd. Veel van on..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .