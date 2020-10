Bidden voor Indonesië en voor de wereld: een moment van internationale verbinding op Hervormingsdag

Veenendaal

‘Wereldwijd bidden mensen. Daardoor kun je met elkaar verbonden zijn’, zegt Willem van ’t Spijker, zendingsconsulent van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zijn kerkgenootschap is een van de deelnemers in Eukumindo, een internationaal platform van kerken en zendingsorganisaties die banden hebben – of hebben gehad – met kerken en zendingswerk in Indonesië.

Het platform hield in september zijn jaarlijkse ontmoetingsdag; vorig jaar was die in Belfast (Noord-Ierland), het jaar daarvoor in Bazel (Zwitserland) en ditmaal online. Daar kwam de vraag op hoe er juist nu vormgegeven kon worden aan de verbondenheid met de kerken in Indonesië. Ook in dat land loopt het aantal besmettingen en doden door het coronavirus sinds begi..

