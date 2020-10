Taizé sluit deuren opnieuw voor bezoekers wegens Franse lockdown

Taizé

‘We bekijken of we zo snel mogelijk onze uitzendingen van het avondgebed via internet weer kunnen opnemen’, liet de prior van de gemeenschap, broeder Alois weten. Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar zond Taizé ook haar avondgebeden live uit.

Vorige week paste Taizé haar gebedstijden nog aan omdat het wegens de avondklok niet mogelijk was de pelgrims na het avondgebed weer over de openbare weg naar hun slaapplaats te laten gaan. Dit avondgebed werd toen verplaatst van 20.30 naar 19.45 uur. <

