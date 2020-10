Ook de Chorakerk in Istanbul wordt een moskee

De beroemde mozaïeken en fresco’s in de historische Chorakerk in Istanbul zijn bedekt: na de Hagia Sophia wordt ook dit een gebedsplaats voor moslims. Vandaag zou het de tweede orthodoxe kerk in de Turkse hoofdstad zijn die in gebruik wordt genomen als moskee.

Istanbul

Het eerste gebed werd echter uitgesteld, omdat alle voorbereidingen nog niet zouden zijn getroffen. Het is niet duidelijk wanneer het eerste gebed nu gaat plaatsvinden.

Afbeeldingen van Jezus en iconen uit de christelijke traditie zijn inmiddels wel verborgen achter doeken. De Chorakerk is niet de eerste historische kerk in de hoofdstad die een extra gebedsplaats werd voor moslims. In juli maakte Turkse president Recep Tayyip Erdogan bekend dat de voormalige byzantijnse kathedraal Hagia Sophia weer in gebruik zou worden genomen als moskee. Dat gebeurde diezelfde maand. De Hagia Sophia is een stuk groter dan de Chorakerk. Beide kerken stammen uit de eerste eeuwen van het christendom. Al decennia zijn het populaire musea.

