Fransen bewaken nu overal hun huizen van gebed

Na de aanslag in Nice, waarbij donderdag drie doden vielen, worden kerken, synagogen, moskeeën en andere religieuze objecten in Frankrijk extra bewaakt. Ze zouden mikpunten zijn voor nog meer terreur.

Nice-Parijs

De aanval gebeurde donderdagmorgen rond negen uur in en vlak bij de basiliek Nôtre-Dame in de Zuid-Franse stad Nice. De dader, volgens inlichtingenbronnen de 21-jarige Tunesiër Brahim Aoussaoui, stak drie mensen neer. Een vrouw van in de zeventig werd door hem de keel doorgesneden en onthoofd; de 45-jarige koster van de kerk werd doodgestoken. Een vrouw van in de dertig overleefde aanvankelijk, liep al schreeuwend naar buiten en zakte in elkaar bij een bar tegenover de kerk, waar ze stierf.

Volgens een 32-jarige medewerker van een nabijgelegen horecazaak sloegen mensen kort voor negen uur al rennend op de vlucht. ‘Een vrouw kwam uit de kerk en zei: “Iemand is mensen aan het neersteken”’, zei d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .