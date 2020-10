Een zwarte Jezus roept emoties op. ‘Deze icoon werkt als spiegel’

Jezus zwart? Nee, maar Hij was zeker ook niet wit en toch beelden we hem vrijwel altijd zo af. Met die boodschap verschijnt op Hervormingsdag een icoon van een zwarte Jezus, om bestaande beelden in de kerken te bestormen.

Een beeld zegt in onze tijd meer dan duizend stellingen, is de gedachte achter de Hervormingsdag-icoon.

Amsterdam

Zaterdag is het Hervormingsdag: de dag waarop protestanten ‘vieren’ dat Maarten Luther 95 stellingen publiceerde. Die daad leidde later tot een scheuring in de Katholieke Kerk. De icoon van de zwarte Jezus wordt bewust op deze dag virtueel op de deuren van de witte Nederlandse kerken gespijkerd.

De icoon is gemaakt door kunstenaar Jedi Noordegraaf, in opdracht van kerkpioniers Remmelt Meijer en Frans van Dam. Hij is vanaf zaterdag te koop en ook te zien, in Hemelsbreed Café in Amsterdam-Zuidoost. ‘Eén beeld zegt in onze tijd nu eenmaal meer dan duizend stellingen’, zeggen de initiatiefnemers.

In de kerk is geloof teveel versmald tot een beperkte witte invalshoek, vinden ze. Dat terwijl Black Lives Matter velen er dit jaar van heef..

