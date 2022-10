Homoseksuele dominee Alexander Noordijk ‘heel erg verdrietig’ na afzegging InSalvation. ‘Ik dacht: niet opnieuw, niet weer’

Monnickendam

Het had een prachtige avond moeten worden. De bekende christelijke band InSalvation zou optreden in de Grote Kerk van Monnickendam. ‘Ik weet nog dat we bij de voorbereiding in de kerk tegen elkaar zeiden: die band moeten we hebben! De teksten die ze zingen: wauw, top!’, vertelt dominee Alexander Noordijk.

De geloofsbeleving sluit helemaal aan bij wat de evangelisch georiënteerde predikant in Monnickendam wil uitdragen. In de dienst zou Noordijk als lid van het ‘ministryteam’ voor mensen bidden.

Maar dan komen ze bij InSalvation bij toeval erachter dat Noordijk homo is en getrouwd is met een man. Daags voor het optreden zegt InSalvation de afspraak af.

Aanvankelijk wil Noordijk niet met zijn kant van het ver..

