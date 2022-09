Duizenden christenen trekken naar tv-dominee Bobby Schuller. ‘In de kerk is het toch vaak maar saai’

Wat is de aantrekkingskracht van Hour of Power-dominee Bobby Schuller? Met zijn vrouw Hannah is hij deze week in Nederland. ‘Gebruik je vrije tijd om het leven te krijgen dat je wilt’, is zijn boodschap.

Barneveld

‘Als je gefrustreerd raakt over wat er gebeurt in je leven, dan leef je verkeerd. Vandaag kies je om te worden waartoe je geroepen bent.’ Bobby Schuller, de Amerikaanse televisiepredikant die bekend is van tv-programma Hour of Power, is deze dagen in Nederland. Hij sprak woensdagavond in Barneveld. Meer dan tweeduizend mensen uit alle hoeken van kerkelijk Nederland luisterden aandachtig naar hem: evangelischen, baptisten, mensen uit de Protestantse Kerk en mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.

Honderden auto’s verzamelen zich op de frisse woensdagavond bij de Midden-Nederland Hallen in Barneveld. Nadat mensen een parkeerplek gevonden hebben, drommen ze samen bij de ingang waar vrijwilligers de tickets vluchtig controleren. De..

