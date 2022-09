Hour of Power-dominee spreekt voor uitverkochte Nederlandse zalen. ‘Houd moed!’

Hour of Power-dominee Bobby Schuller is deze week in Nederland. Hij spreekt woensdag tot vrijdag voor duizenden mensen in uitverkochte zalen in Barneveld, Leiden en Drachten. Het thema van de avonden is ‘Houd Moed! Geloven in onzekere tijden.’

Baarn

Schuller wordt wekelijks wereldwijd door twee miljoen kijkers gevolgd als hij spreekt in de Presbyteriaanse Shepherd’s Grove kerk in California. De uitzendingen in Nederland op RTL5 en Family7 beginnen vaak met een muzikaal gedeelte. Daarna volgt een interview door Jan van den Bosch, de presentator van Hour of Power Nederland. Hij spreekt over het geloof met een meer of minder bekende Nederlander. Na het interview komt altijd een preek van Schuller.

De live avonden in Nederland worden gepresenteerd door Van den Bosch. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Sarah Grandpre van het Amerikaanse Hour of Power-koor en gospelzanger Elvis E. Beiden zijn bekende gezichten in de televisie-uitzendingen. Tijdens de samenkomsten zu..

