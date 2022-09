Religie-onderzoeker Miranda Klaver: ‘Kijk niet naar wat gelovigen moeten, maar naar wat ze doen’

‘Wat mensen geloven past soms helemaal niet bij de kerk waar ze in zitten’, zegt hoogleraar Miranda Klaver. Zij wil laten zien hoe divers het charismatisch christendom is. Maar dan wel door de juiste vragen te stellen.

Amsterdam

‘Er bestaat veel verwarring over wat charismatisch precies is’, vertelt Miranda Klaver. De nieuwe hoogleraar antropologie van religie wil graag orde in de chaos van het charismatisch christendom gaan scheppen. ‘Ik erger me eraan dat er veel onzin rondgaat en alles op een hoop geveegd wordt, terwijl het een veelkleurige groep is met grote onderlinge verschillen. Ik wil de diversiteit in kaart brengen om karikaturen te voorkomen en zo meer recht te doen aan groepen en mensen die daarbij betrokken zijn.’

Klaver brengt alvast de veelkleurigheid van het charismatisch christendom in kaart in haar inaugurele rede. Ze is in januari 2021 al aangesteld als hoogleraar. Haar speciale opdracht is het charismatisch christendom. Vanda..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .