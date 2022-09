Een nieuw idee van rapper Kanye West: een christelijke school met veel muziek en sport

Kanye West in mei van dit jaar, op weg naar een modeshow in New York.

Simi Valley

‘Om een spiegel te zijn van Gods heerlijkheid’, is het motto van de school, die de 45-jarige West Donda Academy heeft genoemd, naar zijn overleden moeder. De website belooft kleine klassen van hooguit twaalf leerlingen, ’s ochtends les in de basisvakken en ’s middags kunst, film, zang en sport. Aan de school is een gospelkoor verbonden.

Donda Academy is gevestigd in California en wil ‘de nieuwe generatie leiders, denkers en vernieuwers’ opleiden. Maar volgens het Amerikaanse muziekblad Rolling Stone hangt er een sluier van mist om de school. De website laat weinig zien en contactpersonen reageren niet op verzoeken om informatie. Volgens het blad tekenen ouders ervoor dat ze niets over de school naar buiten zulle..

