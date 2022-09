Hillsong werkt aan gezondere kerk, met minimaal 40 procent vrouwen in het bestuur

De Australische megakerk Hillsong wil met een reeks veranderingen in de bestuurscultuur een gezondere kerk bouwen. Daarbij hoort dat ten minste 40 procent van de bestuursleden vrouw is.

Het bestuur van de megakerk moet in de toekomst een betere afspiegeling zijn van de kerkgemeenschap. Dat betekent: meer diversiteit. Zowel in sekse als in leeftijd en geografische en raciale achtergrond. Bestuursleden mogen niet meer voor onbepaalde tijd aanblijven en ze mogen niet langer twee leiderschapsfuncties combineren.



Dat maakten interim-voorganger Phil Dooley en bestuursvoorzitter Stephen Crouch bekend, tijdens een bijeenkomst voor kerkleden. Opnamen van die bijeenkomst zijn op de website van Hillsong geplaatst.

De veranderingen in de bestuursstructuur zijn het gevolg van een diepe crisis waar de kerk doorheen gaat. Oprichter Brian Houston trad begin dit jaar af als ‘global senior pastor’ w..

